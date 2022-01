Cercavano ferro e batterie da rivendere gli ignoti ladri che, la scora notte, si sono introdotti all’interno del centro raccolta per poi essere costretti alla fuga dal tempestivo intervento di una pattuglia di vigilanza privata. è accaduto nella serata di venerdì, intorno alle 21.30, nel centro raccolta Monteco di via San Vito. I ladri, con la loro criminosa azione, hanno fatto scattare l’allarme, allertando così la centralina dell’istituto di vigilanza La Vedetta, immediatamente sul posto con una pattuglia raggiunta, poi, dai carabinieri. I furfanti avevano già raccolto delle batterie ed altri rottami ferrosi, poi abbandonati per favorire la fuga all’arrivo dei vigilanti. Ora, sull’episodio, indagano i carabinieri della locale compagnia.

Giova ricordare che, solo pochi giorni fa, l’amministrazione Comunale aveva dato notizia del nuovo bando di gara finalizzato alla messa in scurezza della discarica che si trova a fianco del centro raccolta: un progetto da quasi un milione di euro.