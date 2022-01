TARANTO – Colpi d’arma da fuoco nella centralissima Viale Magna Grecia a Taranto. Si sarebbe trattato di un conflitto a fuoco tra un fuggitivo e la Polizia. Il grave episodio è avvenuto poco prima di mezzogiorno, in un luogo molto frequentato a poca distanza da Viale Jonio. Stando a quanto si è appreso, ci sarebbero due persone ferite, si tratterebbe di poliziotti, uno in codice rosso, l’altro ad una mano, entrambi soccorsi e trasportati in ospedale. in. Il tratto dell’arteria cittadina è stato interdetto al traffico, sul posto gli inquirenti, pare che una persona sia stata fermata.

IN AGGIORNAMENTO