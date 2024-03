La Virtus Francavilla vince lo scontro diretto: Monterosi travolto 2-0

FRANCAVILLA F.NA – Va alla Virtus Francavilla l’importante scontro diretto in zona playout contro il Monterosi. Tre punti fortemente voluti e strameritati per Artistico e compagni: il 2-0 finale porta la firma di Kevin Biondi e proprio del numero nove biancazzurro.

LE SCELTE. Sia Villa che Scazzola scelgono il 3-5-2: tra i padroni di casa le novità sono rappresentate dal ritorno tra i titolari di Macca e Nicoli; negli ospiti, invece, tocca a Rossi rimpiazzare lo squalificato Vano accanto a Eusepi in attacco.

PRIMO TEMPO. Avvio di partita aggressivo della Virtus Francavilla, che prova a mettere alle corde il Monterosi. Al 5’ timido tentativo di Izzillo, che colpisce debolmente la sfera: conclusione centrale e di facile lettura per l’ex Forte. Due minuti dopo è prodigioso l’ex Forte, che con uno splendido colpo di reni devia sulla porta la conclusione di Polidori su invito di Artistico. Al 25’ Virtus che si vede annullare il gol del possibile vantaggio: segnalazione di fuorigioco sul tap-in vincente di Artistico dopo una progressione palla al piede di Izzillo. Decisione che lascia non pochi dubbi. Al 28’ ancora Virtus a centimetri dal gol: Nicoli si mette in proprio e calcia verso il secondo palo, un diagonale che sfiora il palo alla sinistra di Forte. Al 31’ episodio chiave: entrataccia di Eusepi ai danni di Laaribi, l’arbitro è a pochi passi ed estrae il cartellino rosso nei confronti dell’esperto bomber del Monterosi. Prima dell’intervallo altra tegola per gli ospiti, che perdono anche Scarsella per infortunio e al suo posto in campo Fantacci.

SECONDO TEMPO. Ripresa che si apre senza cambi ma con lo stesso tema tattico della prima frazione e cioè con la Virtus in attacco. Izzillo, pochi secondi dopo, il fischio d’inizio arriva al limite e calcia verso l’angolino basso alla destra di Forte, che blocca la sfera. Passano un paio di minuti e ci prova anche Artistico, il cui tentativo sul primo palo viene neutralizzato in due tempi dal portiere del Monterosi. Pochi istanti dopo, azione simile con Di Marco protagonista, ma è ancora Forte a sbarrare la via della rete. Al 61’ manovra avvolgente del Francavilla, con Di Marco al cross dalla destra: Macca, dopo un’uscita non proprio impeccabile di Forte, non riesce a sbloccare l’incontro. Un minuto dopo grandi proteste del Francavilla per un presunto tocco di mano in area, ma l’arbitro indica di proseguire. Al 73’ i nuovi entrati Carella e Biondi fanno crollare il muro del Monterosi: calcio di punizione battuta velocemente, con il cross del primo dalla destra sul secondo palo e la conclusione vincente dell’ex Catania sul secondo palo. 1-0 strameritato e primo gol in questo campionato per Biondi. All’86’ la Virtus chiude la gara, Contini recupera un buon pallone nei pressi dell’area di rigore, attende l’arrivo di Artistico e lo serve: il numero nove, solo contro Forte, gonfia la rete e fa esplodere la gioia della Nuovarredo Arena, facendo scendere i titoli di coda sull’incontro. Tre punti fondamentali per un Francavilla infinito e che rialza subito la testa dopo il ko di Caserta.

