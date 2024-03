Secondo ko di fila per il Picerno battuto al Curcio 2 a 0 dal Latina

Il Picerno dopo il k.o. nel derby contro il Potenza cerca il riscatto contro un Latina reduce da due risultati utili consecutivi. 4-2-3-1 per Longo che alle spalle di Murano inserisce Novella, Albadoro ed Esposito. Gara che inizia con un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina.

Prima occasione del match dopo 50 secondi con Albadoro che potrebbe portare subito in vantaggio i suoi ma Vona interviene in maniera determinante sulla linea della porta. Cento secondi dopo Murano lanciato verso Guadagno colpisce in pieno il palo. Picerno ancora pericoloso al minuto 8 con Albadoro che non riesce ad inquadrare la porta dagli sviluppi del secondo calcio d’angolo di marca melandrina. La prima occasione per il Latina arriva al 22esimo con Paganini che prova un destro dai 20 metri con la palla che sbuccia la traversa. Al minuto 28 altra occasione per i laziali con Crecco che arriva scoordinato sul cross basso messo in area da Di Livio. Al 33esimo si fa rivedere il Picerno con Murano che calibra male il destro al volo. Al 38esimo è miracoloso due volte Guadagno a chiudere prima su Murano e soprattutto sulla successiva ribattuta di Albadoro che sciupa una grandissima occasione. Gol non fatto, gol subìto il Latina passa in vantaggio al 42esimo con Crecco (0-1) che infila Summa con un diagonale forte e preciso. Passano 120 secondi e arriva il raddoppio degli ospiti questa volta con Cortinovis (0-2) che approfitta dell’errato disimpegno di Novella e, di destro, batte per la seconda volta l’estremo difensore rossoblù.

Nella ripresa, dopo 4 minuti, Summa tiene a galla il Picerno con una grande parata sul colpo di testa a colpo sicuro del numero nove neroazzurro, Mastroianni. Al 52esimo tentativo fuori misura di Ciko con la palla che termina alta sulla traversa. Occasione sprecata dai padroni di casa con Gilli che calcia debolmente e consente a Paganini di intervenire sulla linea della porta. Al 63esimo Maiorino, subentrato ad Albadoro, ci prova direttamente da calcio di punizione, senza inquadrare la porta. Al 69esimo Maiorino, dal cuore dell’area, cicca clamorosamente la bella palla messa in mezzo da Petito. Al 72esimo è Maiorino che da calcio piazzato impegna Guadagno alla deviazione in corner.

Non bastano i 7 minuti di extratime per far cambiare il risultato al “Donato Curcio”. Il Picerno subisce, per la prima volta da inizio Stagione, il secondo ko consecutivo. Un calo fisico e mentale, quello dei ragazzi di Emilio Longo, forse fisiologico mentre il Latina porta a casa tre punti meritati per quella che è l’ottava vittoria in trasferta e blinda saldamente la propria posizione in piana zona playoff.

IL TABELLINO DI AZ PICERNO – CROTONE

Sabato 23 marzo 2024, ore 14.00, stadio “D. Curcio”: 33a Giornata Campionato Serie C – Girone C

PICERNO – LATINA 0-2

PICERNO (4-2-3-1) Summa; Novella (46’ Petito), Gilli, Cadili, Guerra (61’ Albertini); Pitarresi (46’ Gallo), Ciko; Pagliai (75’ D’Agostino), Albadoro (61’ Maiorino), Esposito; Murano.

A disp.: Merelli, Lentini, Allegretto, Biasiol, Savarese.

All. Emilio Longo

LATINA (3-4-2-1) Guadagno; Cortinovis, Marino, Vona; Ercolano (65’ Di Renzo), Riccardi, Paganini, Crecco; Di Livio (75’ Del Sole), D’Orazio (65’ Mazzocco); Mastroianni (56’ Capanni).

A disp.: Fasolino, Perseu, Fella, Fabrizi, Scravaglieri.

All. Gaetano Fontana

ARBITRO: Milone (Taurianova)

Guardalinee: Parisi (Bari) – Fedele (Lecce)

Quarto Uomo: Angelillo (Nola)MARCATORI: 42’ Crecco, 44’ Cortinovis.

ESPULSI:

AMMONITI: 17’ Ercolano, 41’ Novella, 45’ Pitarresi, 62’ Di Livio, 74’ Guadagno, 89’ Riccardi,

NOTE: spettatori. 371 per un incasso di 3.267,00 euro. Ang. 7-3. Rec. 1’pt, 7’st

