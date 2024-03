Colpaccio Monopoli: espugnato Benevento e Monterosi a -6

Il Monopoli espugna Benevento per la prima volta tra i professionisti, conquista il sesto risultato utile consecutivo, infligge la prima sconfitta dell’era Auteri ai sanniti e sale a quota 33 in classifica cogliendo una vittoria fondamentale per la corsa alla permanenza. Di Tommasini la rete che regala alla squadra di Taurino ancora una speranza per la salvezza diretta.

Prima occasione per il Benevento al 9’: Ciciretti a destra pesca Lanini a centro area: prolungamento per Simonetti che calcia trovando la risposta a terra di Gelmi. Nove minuti più tardi ancora padroni di casa pericolosi: Simonetti suggerisce per Ciciretti che sbaglia la mira da posizione favorevole. Risponde il Monopoli al 33’: cross basso di Viteritti per Tommasini, conclusione del 9 ribattuta, poi Barlocco da pochi passi la mette fuori forse controllando anche con un braccio. Al 40’ è clamorosa l’occasione per i biancoverdi: De Risio su angolo di Borello manca il bersaglio tutto solo al centro dell’area di rigore. Due minuti più tardi è Borello a poter portare in vantaggio i suoi : Paleari si oppone in angolo.

La ripresa è avara di emozioni fino al 27’ quando Tommasini approfitta dell’errore in uscita di Paleari e con una zampata porta in vantaggio i suoi sugli sviluppi di un corner. I biancoverdi possono raddoppiare con Sosa al 90’ su servizio di Tommasini ma vedono l’urlo strozzato in gola da un altro intervento di Paleari. Al 94’ è provvidenziale Gelmi sull’ex Starita: la risposta del portiere biancoverde mette in cassaforte il risultato e regala a Taurino un successo fondamentale in chiave salvezza.

Serie C Now 2023/2024 / 33a Giornata

stadio “Vigorito” / Benevento

sabato 23 marzo 2024, ore 14

Benevento – Monopoli 0-1

Reti: 26′ st Tommasini (Mon)



Benevento (3-4-3): Paleari; Berra, Terranova, Pastina; Improta, Karic (12′ st Nardi), Talia (31′ st Carfora), Simonetti; Ciciretti, Ciano (12′ st Marotta), Lanini (1′ st Starita).

All. Auteri

A disp.: Nunziante, Manfredini; Benedetti, Masciangelo, Kubica, Ferrante, Agazzi, Viscardi, Perlingieri, Capelli, Bolsius.



Monopoli (3-5-2): Gelmi; Fornasier, Bizzotto, Ferrini; Viteritti, Borello (25′ st Bulevardi), De Risio (43′ st Hamlili), Iaccarino (43′ st Vitale M.), Barlocco (1′ st Angileri); Tommasini, Grandolfo (25′ st Sosa).

All. Taurino

A disp: Dalmasso; De Paoli, Cristallo, Simone, Arioli.

Arbitro: Dario Madonia Palermo

Assistenti: Francesco Piccichè Trapani, Rodolfo Spataro Rossano

Quarto: Edoardo Manedo Mazzoni Prato



Ammoniti: Nardi, Berra, Pastina, Improta (Ben), Bizzotto, Viteritti, Fornasier, Iaccarino, Gelmi, Tommasini (Mon)

Espulsi: –

Note: –



Recupero: 0′ pt, 6′ st

Angoli: 6 (Ben), 6 (Mon)

Tiri / Tiri in porta: 8/4 (Ben), 9/4 (Mon)

