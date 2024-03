Foggia show a Messina: 0-3 al ‘Franco Scoglio’, scatto playoff dei rossoneri

Foggia show a Messina in uno degli anticipi della 33^ giornata di campionato del Girone C di Serie C: al ‘Franco Scoglio’ finisce 0-3 a favore dei rossoneri che ottengono la sesta vittoria nelle ultime otto giornate e salgono a quota 45 punti in classifica consolidando la loro decima posizione.

Cudini, complici le assenze di Riccardi e Vezzoni squalificati, rivoluziona la squadra da un punto di vista tattico e torna al 4-3-3 con Tenkorang mezzala destra e con Silvestro e Salines terzini, Modica replica con un 4-2-3-1 nel quale Zunno è l’unico riferimento avanzato. In cronaca. Partono meglio i padroni di casa, pericolosi prima al minuto 4 con un colpo di testa ravvicinato di Emmausso che esaurisce la sua corsa di poco a lato e poi al minuto 9 con un destro a giro di Zunno ben respinto in corner da Perina. Al primo squillo, però, a passare sono gli ospiti: è il minuto 20 quando un cioccolatino di Millico libera al tiro Gagliano che a tu per tu con Fumagalli non sbaglia con il mancino. 0-1 per i satanelli. I padroni di casa non stanno a guardare e al minuto 26 costruiscono un’occasione per il potenziale pareggio immediato con il solito Emmausso che con il destro dal limite esalta i riflessi di Perina. I pugliesi tengono con ordine e dodici minuti dopo rischiano di raddoppiare, sempre con Gagliano, al termine di un’azione simile a quella dalla quale era scaturita la rete del vantaggio: questa volta, però, il mancino dell’ex Avellino viene respinto da Fumagalli. E’ la penultima emozione di una prima frazione che si chiude con una conclusione dal limite di Franco che si infrange sui guantoni di un sempre attento Perina.

La ripresa inizia con un episodio chiave, il rosso estratto ai danni di Manetta, espulso per doppia ammonizione al minuto 53 per un intervento in ritardo su un avversario. Tre minuti dopo i rossoneri la indirizzano in modo definitivo: disastro difensivo di Picciardi che perde il pallone nel contrasto con Millico, sulla sfera arriva Tascone che non può far altro che insaccare da due passi. Peloritani tramortiti ma non sconfitti e capaci di rendersi pericolosi al minuto 74 con Plescia il cui mancino in spaccata finisce di poco a lato. I titoli di coda sull’incontro scorrono al minuto 81 quando Frisenna interviene in maniera maldestra su Rolando e rimedia un rosso diretto lasciando la squadra di Modica in nove. In pieno recupero, a quel punto, i ragazzi di Cudini concedono il tris, lo fanno con uno strepitoso destro a giro di Millico, abile a beffare Fumagalli in uscita. Termina così dopo tre minuti di extra time, il periodo d’ora dei rossoneri continua.

TABELLINO

MESSINA 0

FOGGIA 3

MESSINA (4-2-3-1): Fumagalli; Lia (38′ st Salvo), Pacciardi, Manetta, Ortisi; Franco (25′ st Scafetta), Frisenna; Rosafio (14′ st Giunta), Emmausso (25′ st Plescia), Ragusa (14′ st Polito); Zunno. All.: Modica.

FOGGIA (4-3-3): Perina; Silvestro, Ercolani (27′ st Papazov), Rizzo, Salines; Tenkorang (11′ st Di Noia), Odjer (27′ st Marino), Tascone (20′ st Martini); Rolando, Gagliano (20′ st Tonin), Millico. All.: Cudini.

ARBITRO: Luongo di Napoli

RETI: 20′ pt Gagliano (F), 11′ st Tascone (F), 45’+2 st Millico (F)

AMMONITI: Franco (M), Odjer (F), Tascone (F), Ragusa (M), Giunta (M), Marino (F)

ESPULSI: Manetta (M), Frisenna (M)

NOTE: Recupero: 1′ pt; 3′ st

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author