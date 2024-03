Virtus Francavilla, Villa: “Vittoria figlia di equilibrio, cuore e atteggiamento”

Al termine del match vinto contro il Monterosi alla Nuovarredo Arena, l’allenatore della Virtus Francavilla Alberto Villa ha parlato così ai nostri microfoni: “Vittoria meritata, figlia di equilibrio, atteggiamento e cuore. Abbiamo messo in campo tutte queste componenti, ed era ciò che avevo chiesto alla squadra. Abbiamo rischiato poco e nulla, i ragazzi sono stati davvero bravi. Questa era una partita troppo importante, ma lo saranno anche le prossime. La carenza di gol dell’ultimo perido ha forse pizzicato i ragazzi, che hanno risposto alla grande. Godiamoci questo successo, come giusto che sia, ma da domani lo voglio tutti concentrati sul Brindisi. Non possiamo esultare troppo, meglio farlo per qualcosa di più importante a fine stagione. Gol e assist dai subentrati? Pretendo sempre tanto da chi entra, voglio che mettano in campo sempre qualcosa in più. Mancano cinque partite alla fine, voglio una squadra che giochi con la tuta da operaio e non in giacca e cravatta. Spirito di sacrificio e fame faranno la differenza. Dobbiamo farci trovare pronti, ma servirà la testa giusta. Mi rendo conto di essere spesso pesante con i ragazzi, che però mi sopportano. Sanno che così possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Avevamo voglia di rivalsa e lo abbiamo dimostrato in campo”.

