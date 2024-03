Virtus Francavilla, Biondi: “Approccio devastante e vittoria più che meritata”

Al termine del match vinto per 2-0 contro il Monterosi alla Nuovarredo Arena, il primo marcatore di giornata Kevin Biondi ha parlato ai nostri microfoni, spiegando quanto questi tre punti siano stati fondamentali per la missione salvezza della Virtus Francavilla: “L’approccio è stato devastante, ci serviva una scincilla e sono felice di averla data io subentrando dalla panchina. La vittoria penso sia stata più che meritata, avremmo potuto segnare già nel primo tempo, ma alla fine va bene che sia andata così. Questi tre punti ci danno tanta gioia, avevamo tanta tensione addosso. Adesso dobbiamo essere bravi a non esaltarci ed a mantenere l’equilibrio che ci contraddistingue. Questa componente da qui alla fine sarà fondamentale. Ora dobbiamo restare sul pezzo e spostare subito l’attenzione sul Brindisi, un derby che sappiamo bene non è una partita come le altre per questa piazza. Stiamo entrando nella fase calda della stagione, abbiamo tante finali da disputare ancora. Il gol? Lo dedico alla mia famiglia, ma anche a tutti coloro che mi sono stati vicini nel periodo in cui sono stato infortunato”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author