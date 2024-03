Post Benevento-Monopoli, Taurino: “Questa squadra è un gruppo sano, oggi ci abbiamo messo tutto”

Fa i complimenti ai suoi Roberto Taurino dopo la vittoria del suo Monopoli contro il Benevento: “I ragazzi hanno fatto una prestazione sopra le righe con grande prestazione e grande coraggio. Ci abbiamo messo veramente tutto. Questa squadra è un gruppo sano, che lavora bene in settimana. Spesso per nostro demerito non abbiamo raccolto in partite in cui meritavamo anche la vittoria. La squadra c’è stata sempre, difficilmente ci hanno messo sotto e gli avversari ci hanno messo sotto, spesso ci siamo fatti male da soli. Oggi abbiamo battuto una squadra che non aveva mai perso nel 2024, aveva l’emotività giusta per provare a raggiungere il primo posto ma abbiamo dimostrato che il nostro obiettivo non è meno importante del loro”. Sulla classifica: “La guarderò, ci dobbiamo rendere conto di dove siamo, ma questo non deve cambiare molto. Ora ci godiamo la vittoria ma già da stasera con l’alimentazione pensiamo alla prossima partita”.

