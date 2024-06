La Virtus Francavilla blinda Latagliata: farà parte della rosa

FRANCAVILLA F.NA – Tra gli under a disposizione della Virtus Francavilla per la prossima stagione ci sarà anche Mattia Latagliata. Il centrocampista classe 2005, infatti, farà parte della rosa che dovrà provare a riconquistare il prima possibile la Serie C. Negli ultimi giorni il futuro del talento sbocciato nel settore giovanile francavillese stava per diventare una telenovela: il Nardò che avrebbe voluto tenerlo dopo il prestito degli ultimi cinque mesi, il Varese che aveva effettuato un sondaggio per provare a tesserarlo. Ma alla fine è stata la Virtus a far scendere i titoli di coda. Il diciottenne torna alla base, con i colori biancazzurri a inizio stagione era riuscito anche a debuttare in Serie C e collezionare 4 presenze con Alberto Villa alla guida. Sprint, dinamismo e grande personalità, come dimostrato nell’azione che ha portato al 3-1 nella sfida vinta contro la Turris.

A blindare Latagliata ci ha pensato Montervino in prima persona, che nel corso del Gran Galà del Calcio di Antenna Sud di cinque mesi fa svelò l’interesse, allora da diesse del Casarano, per il diciottenne.

