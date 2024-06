Foggia, dalla porta al sogno Lescano: i movimenti di mercato

Quest’anno niente ritardi, niente attese, il cronoprogramma dell’estate del Foggia è lineare e ben preciso. L’intenzione del direttore sportivo Domenico Roma è quella di consegnare a Massimo Brambilla un organico quasi completo entro la partenza per il ritiro calabrese di San Giovanni in Fiore, ufficializzato in settimana ed in programma dal 19 luglio al 2 agosto. La ricostruzione parte dalle fondamenta, ossia dalla porta, dove potrebbe restare Pietro Perina, da capire se da primo o secondo portiere visto il sempre più probabile arrivo di Victor De Lucia, estremo difensore classe ’96 ex Bari proveniente dalla Virtus Entella. Trentotto gare su trentotto con i liguri nell’ultima stagione, 16 cleansheet e contratto in scadenza, ghiotta occasione di mercato che il club rossonero non dovrebbe lasciarsi sfuggire. In difesa è concreta la trattativa per Davide Mondonico, classe ’97 reduce da un’annata a metà tra Renate ed Ancona. Sembrerebbe destinata a proseguire l’avventura rossonera di capitan Alberto Rizzo, in scadenza domenica 30 giugno. Con ben 86 presenze alle spalle, il difensore sarà un perno della vecchia guardia, jolly arretrato di spessore, nonché capace di ricoprire più ruoli in base al modulo di riferimento, che sia centrale a quattro, terzo di difesa o terzino di fascia. Stessa valenza tattica per Emmanuele Salines, grande protagonista nell’ultimo campionato, su di lui però nell’ultima settimana si sarebbe concretizzato il forte interesse del Milan Futuro.

Capitolo attacco, il 3-4-2-1 di Massimo Brambilla richiede una punta di razza e possibilmente di spessore dopo i problemi realizzativi della scorsa stagione. Il sogno è Facundo Lescano, sedici gol all’attivo quest’anno, per cui la Triestina chiede cifre al momento fuori portata. Il club di via Gioberti è a lavoro per un eventuale piano B, Giancarlo Malcore non rientra tra le possibili alternative.

