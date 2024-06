Taranto, Capuano: ‘Ferrara? Per me è incedibile’

Antonio Ferrara, protagonista di un girone di ritorno stratosferico, è diventato uno dei pezzi più pregiati del Taranto targato Capuano. Le richieste non mancano, ma il tecnico rossoblu è categorico: “Ferrara è un nostro pilastro, non abbiamo intenzione di cederlo, se non alle nostre condizioni. Qualora dovesse arrivare la chiamata di un club di categoria superiore, la prenderemmo in considerazione, ma non lo svendiamo. Gli voglio bene come un figlio e dopo la litigata di Picerno il nostro rapporto è diventato ancora più stretto. Ripeto, è un punto fermo del Taranto che stiamo allestendo”.

