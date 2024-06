Ugento, primi passi sul mercato: si parte dalle conferme

L’Ugento inizia a muovere i primi passi verso la nuova stagione, quella del tanto atteso approdo in Serie D. Il responsabile dell’area tecnica Massimiliano Vadacca è a lavoro per mettere a disposizione di mister Oliva una rosa in grado di confermarsi anche in una categoria superiore, una rosa che ripartirà dalle vecchie certezze, da molti di quei calciatori che sono stati protagonisti della cavalcata conclusa con la netta vittoria sul Bisceglie nella finalissima di Eccellenza.

Primo tassello il capitano David Ruiz, ala destra classe 1997 da sette gol in 21 apparizioni complessive nello scorso campionato: la sua permanenza è stata già ufficializzata dalla società. Al suo fianco dovrebbero rimanere in terra salentina anche l’esperto difensore argentino Emmanuel Martinez, terzino destro classe 1989, e il collega di reparto Paco Iborra, spagnolo classe 1994. Solo una volta rese note queste e altre conferme, si procederà con gli annunci dei primi colpi in entrata: almeno un calciatore per ruolo è stato già bloccato, anche se non ancora ufficializzato. Capitolo ritiro: la squadra di Oliva dovrebbe ritrovarsi intorno al 23 o al 24 luglio in città, città dalla quale non si allontanerà per tutta la durata del ritiro. Si parte con la voglia di stupire e con i piedi ben saldi per terra: prima la salvezza, poi tutto il resto. Senza strafare da un punto di vista economico, ma puntando sulle idee e sulla costruzione di un grande gruppo, lo stesso che ha reso possibile il sogno Serie D.

