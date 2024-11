La Russa: ‘Tra magistratura e politica servono confini chiari’

Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha dichiarato che “lo scontro tra magistratura e politica non ci deve essere, non ci vuole essere, non ci può essere”. Ha sottolineato la necessità di un accordo comune tra maggioranza, opposizione, avvocati e magistratura per definire chiaramente le funzioni rispettive di politica, magistratura e governo, poiché “le invasioni di campo, da entrambe le parti, sono sotto gli occhi di tutti e devono cessare perché non aiutano l’Italia”. La Russa ha risposto ai cronisti durante un evento al Palazzo di Giustizia di Milano.

