Umtiti cittadino onorario di Lecce, presto potrebbe essere una realtà.

La proposta arriva dal consigliere comunale Giorgio Pala, in seguito della recente acquisita permanenza in serie A: “Invitare tutta la squadra del Lecce al completo, compresi tecnico e dirigenti, per una premiazione ufficiale nell’aula consiliare di Palazzo Carafa, e conferire la cittadinanza onoraria di Lecce al campione del mondo Samuel Umtiti” ha scritto Pala, che aggiunge “La premiazione dei giallorossi nella massima assise cittadina mi pare un fatto assolutamente dovuto, a coronamento di una stagione tirata, combattuta, per alcuni tratti anche sofferta, ma che ha riservato un grande risultato, peraltro ampiamente meritato e conseguito anche con il sostegno di quanti hanno sempre creduto nell’obiettivo della permanenza nella massima serie. Con un proposta speciale, il conferimento della cittadinanza onoraria a Samuel Umtiti: sarebbe un bel gesto per un campione di classe e di umiltà come il francese, un giocatore che sin dal suo arrivo a Lecce è subito entrato nel cuore dei tifosi giallorossi: facciamolo cittadino onorario … e, magari, potremmo anche sperare di riuscire nella difficilissima impresa di convincerlo a rimanere ancora un anno a Lecce, nella città che lo ha rigenerato e che lo ha subito accolto come un campione, come uno di noi”.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

