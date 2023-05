Nella cornice dello Yachting Club Porticciolo di San Vito, la NewGen Basket Martina si è ritrovata per celebrare e festeggiare una stagione culminata con la promozione in Serie D.

Tra i protagonisti indiscussi della conquista della Serie D da parte della NewGen Basket Martina c’è anche coach Nico Valzani che racconta i segreti di un successo partito da lontano.

“Per dare ulteriore valore a quanto fatto in quest’anno vorrei iniziare ricordando la nascita della NewGen, avvenuta solo due anni fa attraverso la transazione del titolo da una realtà locale e consolidata come quella dell’Amatori Basket che aveva centrato la vittoria del campionato di Prima Divisione nel 2016 per poi disputare diverse stagioni di livello in Promozione, prima dello stop per il covid. L’dea di sfruttare la possibilità di ripartire da un campionato di Promozione per creare una nuova società e non perdere così un titolo che avrebbe significato la scomparsa del basket a Martina è stata resa possibile grazie al contributo di alcuni miei ex giocatori come Maurizio Agrusta, Davide Rinaldi e Alessandro Fedele, con cui abbiamo deciso di coinvolgere in primis Cecilia Delfini Casavola nel ruolo di Presidente del nuovo consiglio direttivo.

