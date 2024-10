La carica dei 1500 runners per la “Tranincorsa”

Sono stati più di 1500 runners a tagliare il traguardo della XIV edizione della Tranincorsa, organizzata dalla storica realtà sportiva tranese “Tommaso Assi”. 1252 sono stati i partecipanti alla gara agonistica della “Half Marathon”, dodicesima tappa del Corripuglia 2024 mentre 250 gli atleti, e free runners per la “short run” sulla distanza di 10 km, aperta ai non competitivi.

Il primo a tagliare il traguardo in piazza Marinai d’Italia è stato il marocchino El Yaagoubi che gareggiava per la Bitonto Runners, con un tempo di (1h08’53”). Netto anche l’esito della gara femminile dove l’acquavivese Damiana Monfreda, classe 1978, della Amatori Atl. Acquaviva, ha tagliato il traguardo dopo 1h23’17”. Taglia per primo il traguardo come agonista nelle fila della ASD ‘Tommaso Assi’ il ragazzo speciale Emanuele Bove di Trani.

Un elemento distintivo di questa edizione è stata la presenza dei Pacers Running Zen. Questi atleti esperti hanno avuto il compito di mantenere un ritmo costante e motivare i corridori lungo tutto il percorso. Non solo dei semplici “segnalatori di tempo”, ma dei veri e propri dispensatori di consigli tecnici e supporto emotivo per i partecipanti.

