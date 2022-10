LECCE – Non si può non ridere con le battute irriverenti di Giuseppe Ninno, 38enne brindisino, meglio conosciuto come Mandrake, che nel giro di pochi mesi è diventato una star del web con quei video ironici che però raccontano momenti di vita vissuti un po’ da tutti.

Sketch brevi, pensati e prodotti direttamente da lui, che hanno superato anche quota 3milioni di visualizzazioni, protagonisti la signora Maria, mamma dispettosa, spesso dura, ma tanto innamorata del suo piccolo figlio Giuseppe e poi il padre, la nonna, l’amico Antonio, la zia, e la piccola Sharon per cui Giuseppe ha una cotta.

Una comicità che coinvolge grandi e piccoli e in tantissimi non sono voluti mancare alla libreria Mondadori per farsi autografare il nuovo fumetto di Mandrake, Imbarazzi.