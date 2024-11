Intervista ad Antonio De Donno, autore di “La giusta direzione. Storia di un magistrato”

Mercoledì 19 novembre, alle 12:25, andrà in onda su Antenna Sud un’intervista esclusiva con Antonio De Donno, autore del libro “La giusta direzione. Storia di un magistrato”. Un appuntamento per conoscere da vicino la storia e il pensiero di uno dei protagonisti della giustizia italiana.

Per chi non potrà seguire la prima messa in onda, l’intervista sarà trasmessa in replica giovedì 20 novembre alle ore 22:45.

Come seguirci:

•📺 Sul digitale terrestre: canale 14

•💻 In streaming: www.antennasud.com/streaming/

•📲 Scaricando la nostra APP: https://linktr.ee/antennasud

Non perdete l’occasione per approfondire il lavoro di un magistrato e l’importanza di prendere sempre “la giusta direzione”.

