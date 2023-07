‘Insieme per la Romagna’, anteprima Orecchiette nelle ‘Nchiosce

“Insieme per la Romagna”. “Orecchiette nelle ‘nchiosce” (con la sua associazione “Le idee non mancano”) e Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche promuovono un evento di solidarietà sabato 22 luglio, alle ore 21, nel Castello episcopio di Grottaglie (Taranto).

L’occasione sarà un’anteprima di Orecchiette nelle ‘Nchiosce, in cui la manifestazione sarà presentata ufficialmente ai media e alla comunità. In “Insieme per la Romagna”, ci saranno in degustazione i vini romagnoli di Ancarani e i vini pugliesi di Melillo, abbinati alle specialità della Pregiata Forneria Lenti; saranno protagoniste le orecchiette, con i piatti realizzati in collaborazione con La Luna nel Pozzo e il gelato di Gelatika. Tra i prodotti, si potranno assaggiare il Pomodorino di Manduria, presidìo Slow Food, dell’azienda Spina Sapori di Puglia. La serata è realizzata in collaborazione con la cantina romagnola “Ancarani” nell’ambito del progetto nazionale “Bevi romagnolo” e sostieni le terre alluvionate.

In apertura di serata, si svolgerà la conferenza di presentazione di Orecchiette nelle ‘Nchiosce. La manifestazione, alla sua nona edizione, tornerà l’8 e 9 agosto nel Quartiere delle Ceramiche e nel Centro Storico. Saranno illustrate le novità, le ricette delle nove postazioni, le chef di Lady Chef Unione Cuochi Regione Puglia, le cantine e i birrifici artigianali, il patrocinio del Comune e le collaborazioni con le associazioni, i concerti e le manifestazioni di spettacolo che animeranno il percorso gastronomico. Interverranno gli organizzatori, le istituzioni e le associazioni che collaborano alla manifestazione.

Per “Insieme per la Romagna”: informazioni e prenotazioni a La Ricerca del Particolare via Parini n.44 a Grottaglie e Katia abbigliamento corso Umberto n.110/a, Taranto.

