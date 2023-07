A Capurso Teo Teocoli e Giovanni Vernia il 17 e 18 luglio

Il divertimento è arrivato. Domani e dopodomani due grandi appuntamenti a Capurso con Teo Teocoli e Giovanni Vernia per la terza edizione della rassegna “La Puglia che ride” a cura dell’Associazione Promolab716 di Capurso.

I due artisti si esibiranno sul palco allestito davanti all’iconico sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo.

Il 18 luglio (ore 21.00) la scena sarà tutta per Teo Teocoli con il suo spettacolo “Tutto Teo”. Il comico, imitatore, cabarettista, attore, cantante, conduttore televisivo e regista teatrale di origini tarantine ripercorrerà le tappe della sua ben nota carriera tra cabaret e musica.

Ad accompagnarlo nella sua esibizione la band dei Doctorbeat, composta da quattro musicisti e una corista. Un repertorio vastissimo il suo, che è stato ed è ancora volto amico della tv riconoscibile per versatilità, sagacia, verve ironica e autoironica. In scena porterà i protagonisti di “Mai Dire Gol” come Felice Caccamo e Peo Pericoli, e le imitazioni di Josè Feliciano, Ray Charles, Cesare Maldini e Adriano Celentano.

Il giorno dopo, mercoledì 19 luglio (ore 21.00), arriverà Giovanni Vernia, genovese di nascita ma con papà originario di Gioia del Colle, con il suo “Vernia o non Vernia”, spettacolo ispirato dal dilemma shakespeariano “Essere o non essere”.

Famoso per i tormentoni presi dalla vita reale e per le tante caricature con cui ha conquistato tv e web, Vernia è stato protagonista di un vero exploit televisivo con il personaggio del discotecaro stralunato Jonny Groove che nel 2010 da Zelig conquistò l’Italia portandolo a essere l’unico ospite comico del 60° Festival di Sanremo.

Nello spettacolo in programma a Capurso, che ha registrato grandissimo successo di pubblico in tutta Italia, il comico, attore, conduttore radiofonico, regista e dj producer italiano racconta da dove nasce la sua follia comica: un demone interiore che gli appare da bambino stimolato dalla Genova in cui è cresciuto e dagli stravaganti parenti pugliesi e siciliani.

Uno spettacolo di leggera intelligenza dove la storia personale dell’artista si sovrappone a un divertente e acuto viaggio attraverso i luoghi comuni di questi strani tempi moderni. “Vernia o non Vernia” è uno spettacolo scritto da Giovanni Vernia e Paolo Uzzi, con la collaborazione di Pablo Solari. La regia è di Giampiero Solari e Paola Galassi.

