SAN VITO DEI NORMANNI- Anche a San Vito dei Normanni, la prossima, sarà una “Domenica di carta”. L’amministrazione comunale, infatti, partecipa all’iniziativa promossa pure quest’anno dal ministero della Cultura per valorizzare l’immenso e prezioso patrimonio archivistico e librario custodito nelle biblioteche e negli archivi dello Stato.

Per l’occasione, la biblioteca comunale “Giovanni XXIII” di via Mazzini sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 per mettere in mostra alcuni dei suoi “Monumenti di carta” tra i quali quelli che si riferiscono ad anniversari particolari legati ai figli illustri di questa città, come i 300 anni dalla composizione dell’opera “Dalla morte alla vita di Santa Maria Maddalena” di Leonardo Leo (il cui manoscritto è conservato proprio nella Biblioteca sanvitese), i 100 anni dalla morte di Vito Donato Epifani, i 50 anni dal ritorno nella città natale di Lanza del Vasto.

Per l’occasione sarà riproposto il “baratto culturale”, ossia la possibilità di scambiare libri: basterà portare un libro per ricevere in cambio uno di quelli esposti nella “Vetrina dei doppi” presente in Biblioteca. Sempre domenica prossima, 9 ottobre, e negli stessi orari, sarà possibile visitare anche l’attiguo Museo della civiltà rurale.