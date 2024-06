Inizia la settimana dello “Slalom dei Trulli” 2024

Sabato 29 e domenica 30 giugno, la Puglia si prepara a ospitare il quinto appuntamento del Campionato Italiano Slalom ACI Sport, lo “Slalom dei Trulli” 2024, che promette di essere un punto di riferimento per gli appassionati di motori e di portare una ventata di adrenalina sulle strade pugliesi.

Per presentare nei dettagli lo “Slalom dei Trulli” 2024, organizzata una conferenza stampa che si terrà venerdì 28 giugno alle ore 10.00, nella sede dell’Automobile Club Bari Bat. Durante l’incontro, il presidente dell’Automobile Club Bari Bat, Francesco Ranieri, fornirà tutte le informazioni relative all’evento, affiancato da Maria Grazia De Renzo, direttore AC Bari, e Carmine Capezzera, direttore di gara e presidente dell’Asd co-organizzatrice Basilicata Motorsport.

Verranno illustrati ai giornalisti e agli interessati gli aspetti salienti della corsa che, in questo fine settimana, promette di entusiasmare gli appassionati sul suggestivo tracciato della “panoramica” che collega Monopoli ad Alberobello. Un percorso affascinante che, grazie alle curve e ai paesaggi mozzafiato, rappresenta una sfida sia per i piloti che per gli spettatori.

Gli organizzatori ricordano che le iscrizioni alla gara chiuderanno alle ore 24 di mercoledì 26 giugno. In attesa di conoscere tutti i nomi dei protagonisti, si prevede già la conferma della partecipazione dei big del Campionato Italiano Slalom: Luigi Vinaccia, vincitore della passata edizione, Salvatore Venanzio, vincitore nel 2022 e recordman del percorso, Michele Puglisi, attuale campione italiano e vincitore nel 2021, ed Emanuele Schillace, attuale leader della classifica 2024.

Questi campioni sono pronti a sfidarsi ancora una volta in una gara che promette emozioni e spettacolo. L’evento è un’occasione unica per ammirare da vicino le abilità dei piloti e la bellezza dei luoghi attraversati dalla competizione.

Per ulteriori informazioni sull’evento e per seguire tutte le novità in tempo reale, è possibile visitare la pagina ufficiale: www.slalomdeitrulli.com. Non perdete l’occasione di vivere da protagonisti uno degli appuntamenti più attesi del panorama motoristico italiano.

