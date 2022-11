Condividi su...

L’influenza è già “esplosa” in Puglia tra i bambini. Dopo due settimane di monitoraggio del sistema Influent, la rete dei medici “sentinella”, l’incidenza tra i bimbi dai 0 ai 4 anni è dell’8,62 casi ogni mille pazienti assistiti, oltre la media stagionale. Anche tra i ragazzini dai 5 ai 14 anni l’incidenza è abbastanza elevata: al 4,03 per mille. Negli adulti si attesta al 2,72 per mille. La media è di 2,97 casi ogni mille assistiti.