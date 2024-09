Incidente sulla SS274: morto un 29enne

Una domenica sera terminata in tragedia quella del 15 settembre in Salento. Un giovane di 29 anni, originario di Melissano ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada statale 274.

Il ragazzo stava percorrendo l’arteria extraurbana, e stava rientrando a casa da Gallipoli dove aveva trascorso la serata in compagnia di amici quando, all’altezza dello svincolo per Taviano, per motivi da accertare, ha perso il controllo della Mini Cooper sulla quale viaggiava. Il mezzo, dopo aver sbandato, avrebbe terminato la sua corsa contro il guardrail che costeggia la strada statale, ribaltandosi poi a ridosso dello spartitraffico che divide le due carreggiate.

Il corpo del 29enne è sbalzato fuori dal veicolo. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, partiti dalla postazione di Gagliano del Capo: il suo cuore aveva ormai cessato di battere.

Sul posto, oltre al personale medico sono interventi anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli e i carabinieri del locale Nucleo Radiomobile, a cui sono affidati i rilievi, utili per ricostruire la dinamica del sinistro. Insieme a loro gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli.

