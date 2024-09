Bari, reati contro la pubblica amministrazione: presi in nove

BARI – Sono in corso di esecuzione nove misure cautelari personali, il sequestro di beni per un valore di circa 10 milioni di euro e decine di perquisizioni in tutta Italia, nei confronti di un’associazione per delinquere dedita alla commissione di reati contro la fede pubblica, il patrimonio e la Pubblica amministrazione.

L’operazione è stata condotta Dai finanzieri dei Comandi Provinciali di Bari e Barletta

