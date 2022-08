MOTTOLA – Una ragazza di 23 anni originaria di San Michele di Bari ha perso la vita questa mattina a causa di un incidente stradale in corrispondenza di San Basilio, Mottola. Viaggiava a bordo di una opel con il suo fidanzato, intorno alle ore 10.00 l’impatto con un furgone guidato da un uomo, sua madre la passeggera. Entrambi di Santeramo in Colle. Quest’ultima è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale SS. Annunziata di Taranto, mentre per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Si è spenta poco dopo essere stata portata all’ospedale di Castellaneta. A soccorrerli i sanitari del 118 giunti sul posto unitamente a Vigili del Fuoco e Carabinieri della stazione di Mottola e della compagnia di Massafra. I due uomini sono feriti ma non in maniera preoccupante. Avviati gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro stradale.