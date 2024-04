Incidente nel potentino, perde la vita un vigile urbano

PIGNOLA (PZ) – Michele Pellegrino, 48enne potentino, vigile urbano, ha perso la vita a causa delle ferite riportate in un incidente stradale mentre a brodo di una moto. Il sinistro è avvenuto, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, lungo la strada statale 92 dell’Appennino meridionale, nei pressi di Pignola (Potenza).

“Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas, il 118 e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per la regolazione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile”, è specificato in un comunicato diffuso dalla stessa Anas.

