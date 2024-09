Incidente mortale sulla SP215: perde la vita un 46enne

Ancora sangue sulle strade della provincia di Lecce. Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 14 settembre sulla SP215, che collega Mancaversa e Gallipoli. A perdere la vita è Leonardo Esposito, un 46enne originario della Città Bella che stava percorrendo l’arteria extraurbana a bordo della sua moto quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato contro un Fiat Qubo, impegnato in una manovra sulla corsia opposta.

In seguito all’impatto, il 46enne è sbalzato dalla sella del motociclo ed è caduto rovinosamente sull’asfalto a centro carreggiata. La moto, invece, ha terminato la sua corsa in aperta campagna.

Ad allertare i soccorsi sono stati gli automobilisti di passaggio. Immediato è stato l’intervento dei sanitari del 118, rivelatosi inutile: il cuore del motociclista aveva cessato di battere. Oltre al personale medico e paramedico sul posto erano presenti anche gli agenti della polizia locale di Gallipoli a cui sono affidati i rilievi e che hanno regolato la viabilità.

La salma, dopo gli accertamenti, è stata restituita ai familiari per la celebrazione del funerale.

