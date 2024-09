Brindisi, perde il controllo della moto: muore ragazzo di 20 anni

Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica a Brindisi, in via Caduti di via Fani, all’altezza della rotatoria del centro commerciale Brin Park. Il ragazzo viaggiava in sella ad uno scooter TMax del quale ha perso il controllo, venendo sbalzato dalla sella e morendo nell’impatto con l’asfalto. L’incidente è avvenuto poco prima delle quattro del mattino.