Incidente mortale sulla Maglie-Otranto: 82enne perde la vita

Un incidente si è verificato nella serata di domenica 22 settembre, in Salento. In seguito all’impatto, verificatosi poco dopo le 20 lungo la SS16 Maglie-Otranto, un 82enne del posto ha perso la vita. L’anziano viaggiava a bordo della sua Citroen C3, andata completamente distrutta in seguito al sinistro. La zona è stata immediatamente raggiunta dai sanitari del 118 i quali hanno immediatamente soccorso l’82enne. Inutili si sono rivelati i tentativi del personale medico: il cuore dell’anziano aveva già cessato di battere. Ai carabinieri del Comando Compagnia di Maglie sono affidati i rilievi, utili per ricostruire la dinamica dell’incidente.

