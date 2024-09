Omicidio Lopez a Molfetta, ha confessato il 21enne fermato: è in carcere

BARI – Ha confessato Michele Lavopa, il 21enne con precedenti di polizia, reo confesso dell’omicidio di Antonia Lopez, la 19enne uccisa nella notte tra sabato e domenica nella discoteca Bahia Beach di Molfetta, nel nord Barese durante un presunto regolamento di conti tra clan rivali. L’accusa nei confronti del giovane è di omicidio e di quattro tentati omicidi, quelli di Eugenio Palermiti, il 20enne figlio di Gianni, rampollo del clan di Japigia guidato da suo nonno, Francesco Crudele, il suo autista, Gianmarco Ceglie e Davide Rana. I quattro sono stati ricoverati al Policlinico di Bari ma non versano in situazioni preoccupati.

Bersaglio dei killer – secondo le indagini – proprio Eugenio Palermiti. Si racconta che quest’ultimo, nei giorni scorsi, forte della voglia di dimostrare la sua caratura criminale, avrebbe tentato di intimidire qualcuno in un rione dove la presenza dei Palermiti non è tollerata. Per fare questo avrebbe usato metodi mafiosi, degni di un boss. E sabato notte ci sarebbe stata la risposta dei rivali. Stando alla ricostruzione degli inquirenti supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza e nonostante “dichiarazioni di circostanza e palesemente omertose” rilasciate dai ragazzi feriti, Lavopa sabato sera era nel locale di Molfetta “armato, per difendersi da eventuali aggressioni, come spesso accade nei locali notturni baresi – dichiara – ma senza nessuna intenzione belligerante” quando intorno alle 2,30 sarebbero arrivati Palermiti e compagni, compresa Antonella Lopez, che, non curanti della vigilanza, sarebbero andati diretti verso il 21enne che in un primo momento avrebbe cercato di evitare la rissa.

Nel corso della serata ci sarebbe poi stata una lite con il gruppo di Palermiti (con tanto di offese e

minacce) e, secondo Lavopa, il rampollo del clan avrebbe a un certo punto tentato di estrarre una pistola, “scatenando la sua reazione di fuoco”. Dopo gli spari, Lavopa sarebbe fuggito a piedi dal locale e sarebbe tornato a casa in macchina con due amici. Non è chiaro, invece, che fine abbia fatto la pistola: Lavopa ha dichiarato di averla prima gettata in mare, poi di averla seppellita in campagna a Bitonto ma non è stata ritrovata. Lavopa è ora in carcere a Bari in attesa dell’udienza di convalida.

