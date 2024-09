Taranto, il consuntivo del Questore Gambino: “Tre anni impegnativi con importanti risultati”

TARANTO – Il Questore Massimo Gambino ha tracciato un bilancio dell’attività svolta dalla Polizia di Stato nei tre anni in cui è stato alla guida della Questura di Taranto. Dall’uno novembre 2021 al 20 settembre scorso.

Il 26 settembre il dott Gambino festeggerà 36 anni di attività nella Polizia di Stato.

Un consuntivo che premia lo sforzo di tutto il personale della Polizia di Taranto.

“In questi anni – ha esordito il Questore. Gambino – sono aumentati gli ammonimenti relativi alla violenza di genere, un fenomeno da monitorare con molta attenzione anche nel futuro.

“La propensione a stare sul territorio è stato il comune denominatore dell’impegno messo in campo dai poliziotti di Taranto e della provincia. Sul fronte della sicurezza c’è stata una risalita significativa a livellò nazionale (Taranto e’ all’84^ posizione).

“Importante – ha aggiunto Gambino – e’ stata la collaborazione con la Prefettura e la Magistratura. Equilibrio e’ stata la parola d’ordine nella gestione di tutto il lavoro svolto. Un riferimento ai numerosi sbarchi di migranti e alla mega organizzazione del G7 in Puglia.”

“Ho trovato una città migliore – ha sottolineato il Questore Massimo Gambino – rispetto a quella che avevo lasciato negli anni ‘90. Taranto ha fatto passi in avanti ma c’è ancora da lavorare, credo che necessiti maggiore impulso alla cultura della legalità, bisogna impegnarsi in questo.”

“Tre anni di permanenza a Taranto hanno consentito di poter pianificare e svolgere il lavoro programmato, nel capoluogo ionico ho trovato tante professionalità di spicco, tra qualche anno si potrà parlare di una città diversa rispetto a quella che è stata negli anni passati, Taranto non è solo Ilva, è anche: Museo, le due coste e bellezze paesaggistiche invidiabili”

Il dott. Gambino andrà a Bari: “Ringrazio il

Ministero per la fiducia. A Bari esiste una realtà complessa, ma le sfide mi stimolano e come sempre darò il massimo delle mie possibilità.

Accanto a Massimo Gambino in conferenza stampa il Vice Questore la dottoressa Ilaria Grippa: “Salutiamo il dott Gambino con un pizzico di dispiacere per le doti umane e professionali dimostrate in questi tre anni, personale a lui ho imparato molto.”

