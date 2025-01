Incendio in appartamento a Barletta: intervento dei vigili del Fuoco

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri, 29 gennaio, in un appartamento situato in via Madonna della Croce a Barletta. Le fiamme, che sembrano essere state causate da una stufa, hanno coinvolto l’interno dell’abitazione, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Immediato l’intervento di una squadra dei vigili del Fuoco della Bat, che ha messo in sicurezza gli occupanti e provveduto all’evacuazione dei fumi e al raffreddamento delle strutture interessate. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, il personale dell’Ufficio Tecnico comunale, la polizia Locale e la polizia di Stato per coordinare le operazioni e garantire la sicurezza. L’incendio è stato prontamente domato, evitando ulteriori danni o pericoli per la zona circostante.

