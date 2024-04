In trasferta a Martina Franca per spacciare, arrestato 37enne

La Polizia ha arrestato un uomo di 37 anni, originario della provincia di Bari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti di Martina Franca, attivi nei servizi antidroga, hanno individuato l’uomo mentre si aggirava nel centro storico della città in modo sospetto. Dopo averlo monitorato, i poliziotti lo hanno bloccato durante un incontro con un presunto acquirente, sorprendendolo con sei dosi di cocaina. Successivamente, durante una perquisizione nel suo alloggio temporaneo, sono stati rinvenuti numerosi altri stupefacenti, tra cui cocaina e hashish, oltre a denaro e materiale per il confezionamento delle droghe. L’uomo è stato condotto in carcere.

