In ogni Comune lucano nel 2024 è nata almeno una nuova impresa

La Basilicata è l’unica regione italiana in cui in ogni Comune è nata almeno un’attività imprenditoriale nel 2024. A certificarlo è l’analisi Movimprese sull’andamento della demografia delle imprese nel 2024, elaborata da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio. La ricerca ha indagato, infatti, per la prima volta, il fenomeno delle cosiddette “culle vuote” aziendali a livello Comunale, registrando un rallentamento generale che va dai 126 comuni del Piemonte a nascita zero imprese nel 2024, fino allo zero in Basilicata, da leggere come un curioso record positivo. Sul piano generale, alla fine del 2024 l’anagrafe delle imprese lucane ha fatto segnare un bilancio positivo, con un saldo tra aperture e chiusure che si attesta a +335, come somma algebrica tra le nuove aperture (2.732) e le cessazioni (2.397), con un aumento percentuale dello 0,57% della base imprenditoriale rispetto al 2023, che a sua volta aveva fatto registrare una crescita – seppur minima – dello 0,04%. A livello provinciale, il Materano ha registrato 1.021 nuove aperture a fronte di 834 cessazioni, con un saldo positivo di 187 unità e una crescita dello 0,88%; nel Potentino ci sono state 1.711 aperture e 1.563 cessazioni, con un +148 corrispondente allo 0,39%.

“Il dato ci appare confortante rispetto alla voglia di fare impresa, non solo nei contesti urbani ma anche nelle aree più remote della regione, a testimonianza delle potenzialità che si possono sviluppare ovunque, soprattutto sul fronte dei servizi”, ha affermato il presidente della camera di Commercio di basilicata, Michele Somma. “Le iniziative camerali, così come Programmi Nazionali come Resto al Sud (di cui la nostra Camera di commercio è Sportello di primo ascolto) sono strumenti che influiscono sul fare impresa. Continueremo ad incentivare l’autoimprenditorialità, soprattutto in direzione di giovani e donne, ma pensando anche agli over 40 che si possono temporaneamente ritrovare fuori dal mercato del lavoro”, ha concluso Somma.

