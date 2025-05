Potenza: sanità lucana fibrillazioni nella maggioranza

Ha parlato di “scelte incomprensibili che continuano a caratterizzare la gestione della sanità lucana” Marcello Pittella, presidente dell’assise lucana, leader di Azione in Basilicata che alle scorse elezioni regionali del 2024 ha contribuito alla vittoria della coalizione di centro destra.

Pittella, in una nota con la quale si congratulava per la nomina del dottor Cavallo alla direzione dell’Unità Operativa Complessa di Radiologia dell’Ospedale di Policoro, ha sottolineato il depotenziamento che allo stesso tempo sta avvenendo negli ospedali di Villa d’Agri, Lagonegro e Melfi. “È paradossale, e francamente inaccettabile – ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale – che in queste strutture non venga neppure immaginata la figura di un primario, mentre da altre parti si procede con decisione. Si tratta di un approccio parziale, iniquo e profondamente lesivo del diritto alla salute per ampie fasce della popolazione lucana”.

“La vera assenza – ha aggiunto Pittella – è quella di una seria programmazione. Non c’è una visione d’insieme, non c’è un piano coerente che definisca missioni, ruoli e investimenti. A questo si aggiunge la preoccupante situazione dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, che chiude l’esercizio con un disavanzo di oltre 41 milioni di euro, destinato purtroppo ad aumentare. Sul punto l’ex governatore non ha lesinato di critiche l’attuale dg dell’azienda, Giuseppe Spera che dovrebbe essere per legge interrotto nella sua funzione, ha aggiunto Pittella invitando infine l’assessore alla sanità, il meloniano Cosimo Latronico, a “fermare questa deriva e aprire una fase di confronto, trasparenza e pianificazione autentica”.

“La sanità lucana non ha bisogno di polemiche, ma di responsabilità, visione e risultati concreti – ha replicato Latronico, ci viene imputata una presunta mancanza di programmazione e di strategia per la sanità lucana, ma i fatti raccontano una realtà ben diversa ha aggiunto l’assessore, parlando di un rafforzamento del comparto tramite i nuovi piani assunzionali, che porteranno 1.400 nuove unità nelle aziende sanitarie della Basilicata.

