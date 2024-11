Il Picerno torna alla vittoria nella gara più dura: battuto al Curcio il Benevento per uno a zero

Tra gli anticipi della 14/a giornata del girone C, la capolista Benevento è impegnata in trasferta al Curcio di Picerno per provare a consolidare il primo posto. Melandirini alla disperata ricerca di punti, anche se l’avversario è dei più ostici. L’ultima vittoria per gli uomini di mister Tomei risale allo scorso 30 settembre nella gara interna vinta per 2-0 contro il Messina, da allora tre sconfitte e tre pareggi. Tra i melandrini parte titolare De Ciancio, oggi alla gara numero cento con la maglia rossoblù.

Oltre 450 i sostenitori del Benevento.

2’ subito pericoloso in ripartenza il Picerno con Guerra che ha servito centralmente Esposito, da questi per il numero 7 melandrino Energe che rientra sul mancino e trova la conclusione che è facile preda di Nunziante.

6’ Ancora Picerno questa volta molto pericoloso sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Esposito dalla trequarti destra, è Allegretto di testa a girare verso il secondo palo con la sfera che sfiora di pochi centimetri il legno.

18’ la maggiore intensità dei padroni di casa porta ad un’altra occasione questa volta con Pagliai di testa sul buon lavoro di Bernadotto dalla corsia di destra

20’ Primo tiro in porta del Benevento con Talia dalla distanza ma trova pronto alla reazione Summa che si stende alla sua sinistra e devia la sfera

22’ ancora dalla distanza il Benvento con Simonetti dopo un lungo possesso palla al limite dell’area melandrina

28’ Berra più bello che pericoloso con un colpo al volo con l’esterno sul cross di Simonetti, nessun pensiero per Summa.

40’ Potito si mette in proprio dopo aver saltato due avversari a metà campo trova spazio sulla corsia di destra, arggiunto il lato corto dell’area crossa una palla a mezz’altezza sulla quale interviene in recupero Oukhadda in maniera gobba ma risoluta perché la smorza per la facile presa di Nunziante.

43’ contropiede del Picerno su una palla recuperata in difesa, è il terzino destro Pagliai a dettare la ripartenza ma l’esterno classe 2002 esagera portandola fino al limite dell’area avversaria senza servirla ad un compagno libero prima di essere recuperato dalla difesa ospite.

SECONDO TEMPO

49’ come nella prima frazione anche nella ripresa la prima occasione è del Picerno, sull’asse Esposito che crossa dalla sinistra e Energe che prova la girata di testa.

Al 51’ la risposta Beneventana con un tiro dal limite di Prisco che finisce alta

57’ Punizione dal limite per il Benevento per il tocco sul piede d’appoggio di Perlingieri, sulla palla Manconi che colpisce in pieno la barriera

62’ La conclusione più pericolosa della gara arriva è dei melanrini con il potente tiro dal limite di Petito ancora una volta pronto Nunziante

65’ pronta la risposta del Benevento altrettanto pericolosa con il tocco di Lamesta sull’ottima palla crossata dalla sinistra

69’ botta e risposta tra le due formazioni questa volta è il Picerno, ancora una volta con Petito, il suo è un bel diagonale dal limite che finisce largo

70’ e la costanza del Picerno porta alla rete del vantaggio con Bernadotto. Nasce tutto sull’asse destro con il neoentrato Vitali che serve sulla corsa Pagliai. Il terzino destro rossoblù con un grande spunto arriva sul fondo e serve una palla tesa e rasoterra sulla quale Bernadotto è il più veloce ad arrivare anticipando i difensori per un tap-in che porta al vantaggio i padroni di casa.

81’ è Summa a salvare il risultato sul numero di Manconi che dal limite si è portato la palla sul destro e che ha calciato in maniera potente e precisa ma è stato molto bravo l’estremo difensore classe 2008 dei melandrini.

Dopo cinque minuti di recupero il signor Vogliacco di Bari decreta la fine delle ostilità.

Il Picerno torna alla vittoria nella gara più difficile, tre punti che fanno bene non solo alla classifica ma anche al morale dei melandrini. Benevento sotto tono per tutta la gara non ha mia dimostrato di poter vincere la partita, saranno giorni intensi quelli che porteranno al derby al vertice con l’Avellino.ù

TABELLINO

PICERNO (4-2-3-1) Summa, Pagliai, Gilli, Allegretto, Guerra, De Ciancio, Franco, Energe (Vitali dal 67’), Petito (Pitarresi dal 89’), Esposito (Cardoni dal 77’), Bernadotto (Volpicelli dal 77’). A DISPOSIZIONE: Merelli, Seck, , Ragone, Santi, Santarcangelo, Cecere, Grazini. ALLENATORE: Tomei

BENEVENTO (4-2-3-1) Nunziante, Oukhadda, Cappellino, Berra, Viscardi (Ferrara dal 77’), Talia, Prisco (Viviani dal 77’), Simonetti (Lanini dal 76’), Lamesta (Borello dal 76’), Perlingieri (Starita dal 77’), Manconi. DISPOSIZIONE: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Meccariello, Tosca, Acampora, Agazzi, Carfora. ALLENATORE: Gaetano Auteri

ARBITRO: Vogliacco

ASSISTENTE 1: Spataro

ASSISTENTE 2: De Chirico

RETI

AMMONITI 45’ Viscardi (B) 63’ Guerra (P) 85’ De Ciancio (P) 89’ Cappellini (B)

ESPULSI

CORNER: Pic 2 Ben 2

NOTE: Spettatori: 883 di cui 475 ospiti. Incasso: 10.066,00 €

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author