Futsal C1/M: pokerissimo Real Molfetta, ma è festa a metà

MOLFETTA – Sei gol, die espulsi e un infortunio grave che ha tenuto ferma la gara per venti minuti. Emozioni e un dramma sportivo tutto condensato nella sfida tra Real Molfetta e Azzurri Conversano di serie C/1 di calcio a 5.

Alla fine la festa dei biancorossi di casa è solo parziale perché resta l’amarezza per il grave infortunio occorso ad Antonio Toma: il suo salvataggio sulla linea evita il raddoppio al Conversano ma si conclude con Stasi, portiere del Molfetta e compagno di squadra, che frana sulla gamba destra dello sfortunato calcettista: frattura di tibia e perone, gara sospesa per 20 minuti e applausi per il numero 24 biancorosso all’uscita dal parquet del PalaPoli.

Gara piacevole nel primo tempo con i padroni di casa che si presentano proprio con la conclusione di Toma respinta da Florio e conversanesi che al primo affondo trovano il gol del vantaggio con Caradonna. Risultato che non cambia sino a tre minuti dal termine del primo tempo, quando prima Renna centra la traversa, poi Cannone trova sulla linea Toma. E’ l’episodio che fa calare il silenzio sul PalaPoli e di fatto chiude in anticipo la prima frazione.

Di tutt’altro spessore la ripresa. Il Real Molfetta spinge alla ricerca del pareggio con Gonzalez, poi sale in cattedra De Liso: è lui a trascinare i suoi con una tripletta che vale prima l’aggancio, poi sorpasso e infine l’allungo sul Conversano rimasto anche in inferiorità per l’espulsione di Caradonna.

Il rosso diretto a Gentile costringe nuovamente Conversano ad alzare le barricate e superato il momento, il tecnico Ciliberti schiera il portiere di movimento. Scelta che non premia, anzi consente al Real Molfetta di arrotondare il punteggio che le reti a porta sguarnita di Andriani e Murolo. Il pokerissimo spinge i biancorossi a quota 17 in classifica, a due lunghezze proprio dal Conversano, al termine di una gara infinita che il Molfetta dedica proprio allo sfortunato Toma.

