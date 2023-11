Il Picerno si coccola un Murano da record

Tredici gol in quindici partite, una media di un centro ogni 93 minuti e ogni record della storia recente del Picerno battuto. Jacopo Murano sta frantumando ogni primato e ha consolidato il primo posto nella classifica marcatori con un’azione da playstation con Santarcangelo, che è valso l’1-0 che ha dato il la alla vittoria sull’Avellino che ha portato il Picerno a quota 29 punti in classifica.

Tre partite di digiuno a inizio campionato, poi tredici gol in dodici partite, a cominciare con il Giugliano per continuare con la tripletta alla Turris e le marcature contro Sorrento, Crotone, Benevento e Messina. Poi quattro gol tra Monterosi, Potenza e Avellino. Murano ha già eguagliato i gol messi a segno con le maglie di Perugia e Trapani ed è ad una sola marcatura dai 14 che ha siglato con la maglia del Potenza. La marcia del suo Picerno, adesso, incrocia quella dell’Audace Cerignola, reduce dal pareggio in extremis contro la Turris. Un’altra tappa verso quella quota 42 tanto agognata che quando raggiunta segnerà il cambio d’obiettivo. Perché Picerno, per tutti, ormai è molto più che una piccola realtà del girone C.

