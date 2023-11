Monopoli, Tomei punta a ritrovare tutta la rosa

Il Monopoli deve mettersi alle spalle la sconfitta di Potenza contro il Sorrento e pensare alla prossima tappa del suo campionato, in programma lunedì prossimo, alle ore 20.45, contro il Giugliano al Veneziani. Da una campana all’altra, da una diretta concorrente alla permanenza all’altra, con la differenza che questa volta si gioca sul campo amico e che il risultato da portare a casa deve essere diverso. Tomei ha concesso qualche ora di riposo in più, con l’obiettivo di ritrovarsi tutti più lucidi per lo scontro con la squadra di Bertotto, che dopo aver battuto in trasferta l’Avellino si è fermata in casa contro il Catania. La gara contro il Sorrento ha segnato il ritorno in campo di Andrea De Paoli, che dopo tre mesi di stop ha riassaporato una gara ufficiale che gli mancava da metà aprile. Si attendono ora Carlo De Risio e Riccardo Cargnelutti. Il centrocampista, dopo esser rimasto a riposo contro il Benevento, è andato in panchina nel gelo di Potenza. Il difensore, invece, è ancora indietro rispetto a Fornasier, Fazio e Ferrini, che hanno giocato dal 1’ e a Cristallo, che è subentrato nella ripresa. Tomei conta su di loro per rimettere la marcia alta, dopo uno stop che deve diventare solo un episodio.

(Foto Latorre)

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp