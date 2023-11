Brindisi: Valentini verso l’addio, accordo per la rescissione consensuale

102Nuovo possibile scossone in casa Brindisi. Da indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, infatti, il club del Presedente Arigliano e il direttore generale Pierluigi Valentini avrebbero raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Non è ancora chiaro quali siano i motivi alla base della separazione, probabilmente divergenze di vedute sulla gestione del club, anche se da tempo l’ex dg di Taranto e Virtus Francavilla aveva ridotto al minimo interventi e interviste. Il che faceva già presagire un suo possibile disimpegno.

