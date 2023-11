San Pietro Vernotico, bomba davanti a bar: arrestato minore

SAN PIETRO VERNOTICO – Sorpreso mentre posizionava una bomba davanti alla saracinesca abbassata di un bar: un 17enne di San Pietro Vernotico è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della locale stazione. I fatti all’alba di oggi, martedì 28 ottobre, nei pressi dell’attività commerciale di via Cellino, ovvero lo stesso locale già finito, come altri esercizi in città, al centro delle attenzioni della criminalità. Questa volta, i militari, evidentemente da tempo impegnati in specifiche indagini, sono riusciti ad evitare il peggio, arrestando il giovane e disinnescando l’ordigno prima che esplodesse. Il minore è accusato di detenzione e porto abusivo di materiale esplodente e tentato danneggiamento.

