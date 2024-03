Il peggior Matera della stagione crolla con la Palmese

(Di Roberto Chito) Sicuramente ci si aspettava ben altre risposte. Soprattutto per il momento. Soprattutto per la classifica che ormai non ammette passi falsi. E soprattutto per continuare una serie positiva che per la terza volta arrivata a quattro si ferma. Probabilmente, quello di Palma Campania è stato il peggior Matera della stagione. I rossoneri la spuntano 3-0, legittimando nella ripresa, quando i cambi di Panarelli portano solo confusione a un Matera che fa troppo poco per rimetterla in piedi e incassa la nona sconfitta stagionale.

Le scelte – Rispetto ad una settimana fa Panarelli cambia il suo Matera: fuori Tumminelli, spazio al tridente Prado-Infantino-Ferrara. Parte dalla panchina anche Russo. Nella Palmese, Grimaldi conferma il 4-3-3.

Primo tempo – Partono forte i rossoneri, pericolosi già dopo 5 minuti. È Silvestro che si trova a tu per tu con Tartaro che compie davvero un gran miracolo. Il Matera non trova la reazione e al 22’ i padroni di casa si rendono nuovamente pericolosi. Puntoriere sfrutta al meglio un cross e prova la semi-rovesciata: si oppone ancora Tartaro. Sulla ribattuta ci prova Silvestro e ancora una volta l’estremo difensore biancoazzurro si supera.

È solamente il preludio al vantaggio che arriva due minuti dopo. È Peluso che apre il giusto corridoio per Fusco che trafigge l’incolpevole Tartaro. La risposta del Matera arriva al 27’ con il cross di Maltese per Cipolletta che incorna di poco a lato. Le migliori chance, però, sono della Palmese. Al 33’ è Fusco che ci prova: ancora Tartaro che si supera, opponendosi poco dopo anche a Puntoriere.

Il Matera, però, non demorde e nel finale di primo tempo dà la sensazione di poterla riprendere. Al 33’ è Infantino che ci prova in piena area: Raffaelli devia in corner. Pochi minuti dopo, i biancoazzurri hanno la grande chance per pareggiare. Sugli sviluppi di un corner, Fusco atterra Prado in area e l’arbitro non ha dubbi indicando il dischetto. Dagli undici metri Infantino calcia davvero malissimo, mandando alle ortiche il pallone del pari. E così, da gol sbagliato a gol subito.

Nel recupero, la Palmese trova il pareggio. Al 48’ i rossoneri sfruttano al meglio un corner: cross per Puntoriere che beffa una disattenta difesa materana ed incornare in rete.

Secondo tempo – Panarelli, nel corso della ripresa prova a ridisegnare la sua squadra. Entrano anche Tumminelli e Russo ma di occasioni non se ne vedono dalle parti di Raffaelli. Il canovaccio del match è sempre lo stesso. Il Matera non punto, e nel finale la Palmese la chiude definitivamente. Al 35’ è Kone che dagli sviluppi di calcio d’angolo si vede respingere da Tartaro il pallone del tris.

Ma è questione di minuti. Perché al 41’ arriva il definitivo 3-0. Dagli sviluppi di un altro corner, Tartaro fa quel che può sulla conclusione di Volpe con il tocco decisivo di Peluso che manda in archivio un pomeriggio davvero amaro per i biancoazzurri.

Palmese-Matera 3-0

Reti: al 24’ pt Fusco (P), al 48’ pt Puntoriere (P), al 41’ st Peluso (P)

Palmese (4-3-3): Raffaelli, Magliocca, D’Orsi, Manzo, Morlando, Fusco, Galdean (dal 43’ st Ceparano), Potenza (dal 40’ st Amato), Peluso (dal 45’st Russo), M. Puntoriere (dal 28’ st Volpe), Silvestro (dal 18’ st Kone). Panchina: Moccia, Fiele, Aquino, F. Puntoriere. Allenatore: Grimaldi.

Matera (3-4-3): Tartaro, Delvino (dal 8’ st Tumminelli), Cipolletta (dal 31’ st Agnello), Sepe (dal 20’ st Russo), Gningue (dal 20’ st Sirimarco), Di Palma, Maltese, Parisi (dal 10’ st Porro), Prado, Infantino, Ferrara. Panchina: Paparella, Lucas, Cirio, Macanthony. Allenatore: Panarelli.

Arbitro: Santinelli di Bergamo. Assistenti: Monaco di Chieti e Irimca di Rovigo.

Ammoniti: D’Orsi (P) e Gningue e Prado (M).

Note: Giornata soleggiata su Palma Campania. Campo in erbetta sintetica. Angoli: 6-6. Recupero: 5’ pt e 5’ st. Spettatori: 1200 circa con una cinquantina dei quali provenienti da Matera.

