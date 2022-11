Condividi su...

Fasano e Brindisi si sono annullate a vicenda nel derby giocatosi domenica, al Curlo, sotto il diluvio. Se da una parte i ragazzi di Danucci avevano tutto l’interesse di tornare al successo dopo due sconfitte di fila, i biancazzurri della Selva volevano tornare in vetta alla classifica. Il risultato finale non ha sorriso a nessuna delle due formazioni, non andate oltre il pari.

Mister Ivan Tisci si è detto tutto sommato soddisfatto: “Volevamo vincere, ci abbiamo provato, ma il Brindisi ha fatto lo stesso. Siamo stati anche graziati nel finale. Il pareggio è comunque un risultato importante per noi, penso sia stata una bella partita. Mi tengo stretta la prestazione, abbiamo raccolto un buon punto contro un Brindisi forte ed in salute”.