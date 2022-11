Condividi su...

Per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, quattro tifosi del Taranto sono stati sanzionati per aver esposto in Curva Nord uno striscione differente da quello autorizzato dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS), con la scritta “LIBERATE IL TARANTO GIOVE EXIT”. Lo striscione, non autorizzato dal Gos, è stato esposto in due gare differenti: Taranto-Foggia del 1° ottobre scorso e Taranto-Monopoli di Coppa Italia del 4 ottobre.