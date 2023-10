Il Nardó si aggiudica un derby senza storie: è 3-0 con il Gallipoli

Il derby tutto salentino fra Nardó e Gallipoli viene vinto per 3-0 dai granata al Via del Mare di Marino. Diverse defezioni per Ragno, che deve fare a meno degli infortunati D’Anna e Ferreira. Parte dalla panchina Addae. A centrocampo c’è Gentile alle spalle della coppia composta da Dammacco e Dambros. Carrozza cambia la coppia d’attacco rispetto alla gara persa con il Matera, schierando il tandem Tommasone-Iurato. Durante il riscaldamento si fa male Ferilli: in porta ci va Passaseo. Il primo squillo di giornata porta la firma di Dammacco, che dopo 6 minuti calcia e trova la parata di Passaseo. Sul capovolgimento di fronte si fa vivo il Gallipoli, con Iurato, che calcia al volo e chiama in causa Viola. Al 12’ Ingrosso sguscia via sulla sinistra e va giù in area, guadagnando un calcio di rigore. Dagli 11 metri Dambros sbaglia, ma sulla respinta di Passaseo c’è Dammacco pronto a ribadire in gol la rete del vantaggio granata. L’ex Brindisi ci riprova al 21’ ma trova la respinga con i piedi dell’estremo difensore avversario, ma sono solo le prove generali per la doppietta, che arriverà al 36’. Nella circostanza Dammacco sfrutta un erroraccio difensivo di De Nova, che serve un assist involontario al 10. Fin troppo facile per lui scartare Passaseo e realizzare il raddoppio a porta sguarnita. La reazione del Gallipoli è tutta nel calcio di punizione di Scialpi, che conclude però alto. A ridosso del duplice fischio il Nardó cercherà il 3-0, prima con Gennari e poi con Ciracì, ma senza fortuna. Al 13’ della ripresa il Nardó trova il 3-0 con Gentile, su assist di Dammacco, al termine di un’azione partita dai piedi di Dambros. Il 10 si conferma man of the match, ma sarà costretto ad abbandonare il terreno di gioco poco dopo il 3-0 per un problema muscolare. I ritmi del match calano drasticamente, il Toro torna ad affacciarsi dalle parti di Passaseo alla mezz’ora con la rovesciata di De Giorgi, che non trova lo specchio. A due dal novantesimo ci prova Mariani, ma senza successo. Un secondo tempo in cui accade poco e nulla termina dopo cinque minuti di recupero: il Nardó sale a quota 7 punti in classifica, sorpassando proprio il Gallipoli, che resta a quota 5.

