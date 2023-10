Benevento-Picerno 2-2, un super Murano sfiora l’impresa al Vigorito

BENEVENTO – Otto gol in altrettante presenze di campionato: l’avvio di Jacopo Murano è da record in questo girone C di Serie C e per poco non consente al Picerno di espugnare il Vigorito. Ma il Benevento, che pure spreca una grande occasione per consolidarsi nei quartieri altissimi di classifica, ha il merito di non mollare sino alla fine. Finisce 2-2 il match disputato in terra campana.

Formazioni, 4-2-3-1 per i lucani che puntano proprio sul numero nove come unica punta supportato da De Cristofaro, Diop e Vitali. Padroni di casa col 3-4-2-1. Primo squillo del match all’8′ con Talia, diagonale rasoterra a lato. Più cinici gli uomini di Longo che al 17′ passano in vantaggio con Murano. Assist in profondità e conclusione vincente che trafigge Paleari: 0-1. Altra buona opportunità al 35′: punizione da oltre trenta metri, in area stacco di testa di Garcia che si risolve in un nulla di fatto. Al 43′ ripartenza Benevento con conclusione finale di Ciano, angolo.

Nella ripresa partono meglio i campani. Al 49′ sponda di Ferrante per la testa di Karic, che spreca da buona posizione ma al 73′ l’1-1 è realtà. Calcio di rigore, infrazione lucana da cross di Ciano. Dal dischetto il neoentrato Marotta non sbaglia, 1-1. Ma la gioia dei giallorossi dura poco: al 78′ nuovo sorpasso lucano ancora su rigore, stavolta è Paleari che stende Ciko, andato in progressione. Dagli undici metri ci pensa ancora lui, Murano, che spiazza il portiere per l’1-2. All’82’ padroni di casa in dieci: Marotta viene espulso. Recupero, sette i minuti concessi. Al 93′ il Benevento trova il 2-2 finale: cross di Ciano da destra, incornata provvidenziale di Kubica. Impresa sfiorata e pizzico di rammarico per i rossoblù, che comunque portano a casa un ottimo punto.

