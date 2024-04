Il ministro della salute Schillaci in visita al “San Carlo” di Potenza

POTENZA – Il ministro della salute, Orazio Schillaci, ha visitato l’ospedale “San Carlo” di Potenza. Per l’occasione ha anche partecipato alla sottoscrizione di un protocollo tra l’Azienda ospedaliera potentina e l’ospedale di Leopoli in Ucraina, finalizzato alle attività riabilitative per i feriti di guerra. Il ministro Schillaci, lunedì 8 aprile, insieme ai ministri Tajani e Casellati, sarà in visita all’IRCCS CROB di Rionero in Vulture.

