Il Manfredonia prova a riportare Giovanni Bucaro sulla panchina del ‘Miramare’

Il Manfredonia vuole un allenatore esperto per sostituire l’esonerato Franco Cinque. In testa alla lista del direttore sportivo Livio Scuotto c’è Giovanni Bucaro, ex di Juventus Primavera, Monopoli Avellino e Pescara e già a Manfredonia nella stagione 2008/2010. Il club gli ha avanzato una offerta ufficiale e attende la risposta in giornata.

